Mehr Grün : Neues „Wiener Wäldchen“ im 15. Bezirk gepflanzt

Die „Wiener Wäldchen“ wachsen weiter! In der Sechshauser Straße im 15. Bezirk wurde ein neuer Mini-Wald gepflanzt. Gemeinsam mit Schüler*innen setzte die Stadt Wien ein weiteres Zeichen für mehr Natur im urbanen Raum. Die Mini-Wälder verbessern das Stadtklima, schaffen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und steigern die Lebensqualität.

Die „Wiener Wäldchen“ sind klein, aber wirkungsvoll. Sie wachsen auf einer Fläche von nur 100 bis 230 m² – etwa so groß wie ein Tennisplatz – und bestehen aus einer Vielzahl dicht gepflanzter Bäume und Sträucher. Dadurch entstehen wertvolle grüne Inseln mitten in der Stadt. „Durch die dichte Bepflanzung auf kleiner Fläche wachsen die Bäume besonders schnell und schaffen so in kurzer Zeit einen wertvollen Lebensraum für Insekten, Vögel und andere Tiere“, erklärt Forstdirektor Andreas Januskovecz. Außerdem sorgen sie für Schatten und eine natürliche Kühlung an heißen Tagen.

Ein Projekt für ein lebenswertes Wien

Die Initiative „Wiener Wäldchen“ ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Magistratsabteilungen der Stadt Wien. Das Ziel: Mehr Grün in der Stadt, mehr Artenvielfalt und ein besseres Klima. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont die Bedeutung solcher Projekte: „Intakte Natur und Grünräume sind ein unverzichtbarer Teil der Lebensqualität in unserer Stadt. Mit den Wiener Wäldchen entstehen selbst in dicht bebauten Stadtteilen wertvolle grüne Inseln.“

Auch Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht sieht den neuen Mini-Wald als wichtigen Schritt für Rudolfsheim-Fünfhaus: „Neben dem Wiener Wäldchen, das nun die Artenvielfalt stärkt, wurde bereits an der Linken Wienzeile, in der Rauchfangkehrergasse und in der Anschützgasse mehr Grünraum realisiert. Weitere Entsiegelungsmaßnahmen sind geplant.“

Ein wachsendes Netzwerk

Der erste Mini-Wald wurde 2022 im 5. Bezirk gepflanzt. Mittlerweile gibt es elf dieser kleinen Stadtwälder in Wien. Langfristig soll in jedem der 23 Bezirke ein „Wiener Wäldchen“ entstehen. Die Stadtgärten arbeiten laufend an neuen Standorten, um Wien grüner und lebenswerter zu machen.

Der Mini-Wald in der Sechshauser Straße ist ein weiterer Schritt in diese Richtung – und sicherlich nicht der letzte.