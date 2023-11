Saison-Eröffnungsparty beim Wiener Eislauf-Verein

Die ersten Eissport-Freunde drehen bereits freudig ihre Runden. Ab 18. November geht’s dann am Areal des Wiener Eislauf-Vereins (3. Bezirk) so richtig los. Da lädt „Die Nummer Eis von Wien“ (so der Slogan des WEV) zur großen Eröffnungsfeier.

Einmal mehr wird das Publikums-Eislaufen mit einem großen Sport- und Showprogramm garniert. Die Eröffnungsparty am 18. November beginnt um 9 Uhr mit Kursen für Kinder und Erwachsene. Der nächste Programmpunkt (ab 12 Uhr) lautet dann Rundtanzen auf dem Eis für alle Besucher. Ab 14 Uhr testet ein ORF-DJ von Radio Wien mit schwungvoller Musik die neue Tonanlage des WEV (bis 17 Uhr), ab 15 Uhr gibt’s parallel dazu Eisstockschießen.

Party mit Eislauf-Legenden

Zur Eröffnungsparty angesagt haben sich die Eiskunstlauf-Legenden Trixi Schuba (Olympiasiegerin), Claudia Kristofics-Binder (Europameisterin), Ingrid Wendl (Europameisterin 1965), Emmerich Danzer (Weltmeister und Europameister) sowie viele andere Promis mehr. Bis zum März 2024 haben die Freunde des Eislaufens wieder täglich die Gelegenheit, in der WEV-Arena auf 6.000 Quadratmetern mit der einmaligen Lage mitten in der Stadt (Lothringer Straße 22) ihre Runden zu drehen. Infos: wev1867.at