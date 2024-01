Auszeit für die gestresste Winterhaut

Die Wintermonate generell stellen für unsere Haut, ganz gleich, ob älter oder jünger und unabhängig vom Geschlecht, eine besondere Herausforderung dar. Höchste Zeit, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen und sich selbst und der Haut etwas Gutes zu tun.

Beruhigt trockene und juckende Winterhaut

In der kalten Jahreszeit haben viele Menschen mit trockenen, rauen und rissigen Hautpartien, häufig begleitet von lästigem Juckreiz¹, zu kämpfen. Hier können die Produkte von SALTHOUSE helfen, denn sie alle enthalten Original Totes Meer Salz und machen sich dessen positive Eigenschaften zunutze. Der Original Totes Meer Mineralienkomplex ist in seiner reinen Form in der Lage, Feuchtigkeit in der Haut zu binden, Irritationen zu mildern und die Haut zu beruhigen. Alle SALTHOUSE-Produkte kombinieren den naturreinen Mineralienkomplex aus dem Toten Meer mit modernsten Inhaltsstoffen der aktuellen Kosmetikforschung. Damit können sie helfen, Hautprobleme zu lindern und aus der Balance geratene Haut wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen.

Die richtige Pflege

Bei trockener Haut sollte man prinzipiell auf reizende und irritierende Inhaltsstoffe verzichten. Die aufeinander abgestimmten Pflegeprodukte von SALTHOUSE sind sehr gut verträglich sowie dermatologisch getestet und dienen der Reinigung und Pflege von sensibler, trockener und defizitärer Haut. Die Angebotspallette reicht dabei von Badesalz, über Duschgel und Shampoo, bis hin zu Pflegeprodukten für Körper, Gesicht und Hände. Die Favoriten darunter sind das Original Totes Meer Badesalz, das Anti-Juckreiz Shampoo, die Körperlotion und das Duschgel.

SALTHOUSE Star-Ensemble

Zwischen dem Alltagsstress müssen wir Momente der Ruhe und Gelassenheit finden. Die Pflegeprodukte von SALTHOUSE ermöglichen genau das, indem sie gezielt Haut- und Mind-Stress reduzieren.

Ein angenehm warmes (ca. 37 Grad), kurzes (10-15 Minuten) Bad (1-mal wöchentlich)² mit dem Original Totes Meer Badesalz von SALTHOUSE beruhigt die Haut, denn die magnesiumreiche Sole bildet einen Schutzfilm auf der Haut, und unterstützt sie dabei, sich zu regenerieren. Zudem wirkt Totes Meer Salz antibakteriell und somit desinfizierend und hemmt Entzündungen.³

Besonders wichtig sind im Anschluss Pflegeprodukte, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Nach einem Vollbad oder einer Dusche sollte man die Haut nicht gänzlich abtrocknen, sondern auf die noch feuchte Haut die Feuchtigkeitsspendende Körperlotion sanft auftragen und eincremen.

Sollte auch die Kopfhaut jucken, kann das SALTHOUSE Anti-Juckreiz Shampoo das passende Produkt sein. Seine kopfhautberuhigende Formel mit naturreinen Mineralien aus dem Toten Meer und wirkaktivem Polidocanol mildert effektiv das Juckreizempfinden. Urea, Panthenol und Menthol-Komplex beruhigen die gestresste Kopfhaut und regulieren ihren natürlichen Feuchtigkeitsgehalt. Spannungs- und Trockenheitsgefühle werden gemindert und die Haut angenehm gekühlt. Auch verwendbar zur Kopfhaut- und Haarpflege bei Neurodermitis und Schuppenflechte.

Wenn’s schnell gehen muss

Wer keine Zeit für ein Vollbad oder einfach keine Badewanne hat, kann auf das schonend reinigende SALTHOUSE Duschgel zurückgreifen. In seiner milden Formel kombiniert es wertvolle Mineralien aus dem Toten Meer mit aktiven Feuchtigskeitsspendern, Panthenol und Aloe Vera. Es trocknet die Haut beim Duschen nicht aus, sondern beruhigt sie und sorgt für ein frisches und gesundes Hautgefühl.

Zusätzliche Hilfsmittel

Ergänzen lässt sich das Spa-Treatment für zuhause mit verwöhnenden Gadgets, wie Duschschwämmen, um Duschgels und Peelings gezielt einzumassieren, Duftkerzen für ein angenehmes Ambiente und weichen Hamam Tüchern für ein wohltuendes Hautgefühl nach dem Ab- trocknen.