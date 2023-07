Samariterbund macht sich für Sicherheit im Wasser stark

Weltweit ertrinken jährlich 236.000 Menschen. Zum internationalen „Tag gegen das Ertrinken“ („World Drowning Prevention Day“) präsentiert die ASBÖ-Wasserrettung Maßnahmen gegen das Ertrinken.

Allein in Österreich ertrinken jährlich 40 bis 50 Menschen. Besonders häufig betroffen sind Kinder, aber auch Erwachsene unterschätzen die Gefahr im Wasser viel zu oft. Um mehr Bewusstsein für die Gefahr zu wecken, plant die Samariterbund Wasserrettung anlässlich des Tages gegen das Ertrinken am Sonntag, 23. Juli, zahlreiche Veranstaltungen in ganz Österreich.

Wissen rettet Leben

Gleich an mehreren Standorten in Wien warten spannende Rettungsübungen und Vorführungen im Wasser, dazu Infostände, Quiz-Verlosungen, Malaktionen für Kinder, Erste-Hilfe-Übungen, Zielschießen und vieles mehr. Die ehrenamtlichen Samariter klären außerdem über Präventionsmaßnahmen auf und informieren über Schwimm-, Rettungsschwimmkurse und Schwimmprüfungen. Direkt in der Wiener City – am Donaukanal beim Schwedenplatz – können Interessierte zudem das Rettungsboot des Samariterbunds besichtigen, bei Rettungsübungen zusehen und im Einsatzboot mitfahren.

Alle „Tag gegen das Ertrinken“-Standorte in Wien