Sandleitenhof: 100 Jahre und noch sehr beeindruckend

Der einst größte Gemeindebau der Stadt feiert drei Tage lang seinen Runden: mit Ausstellungen, Konzerten und einem Frühstück im Sandleitenhof.

In der ersten Republik war der Sandleitenhof das größte Wohnbauprojekt der Stadt. Die Anlage wurde von 1924 bis 1928 als „Stadt in der Stadt“ nach einem Entwurf von Camillo Sitte erbaut. Sie beherbergte 1.587 Wohnungen, den größten Kindergarten Europas, eine Volksbibliothek – die heute noch als “Städtische Bücherei” existiert – und einen für 600 Personen angelegten Kino- und Theatersaal. Dort sind jetzt die Soho-Studios und die Kunstschule zuhause.

Einst 75 Geschäfte

Die “Stadt in der Stadt” war gewaltig: es gab 75 Geschäfte, ein Postamt, ein Caféhaus, eine Apotheke und 58 Werkstätten. Dazu kamen der gegenüber liegende Kongresspark und das nahe Kongressbad, das 1928 eröffnet wurde. Besucher aus Europa bestaunen den Riesenhof heute noch als große Errungenschaft und Vorbild.

Drei Tage Programm

Von Donnerstag, 12. Juni, bis Samstag, 14. Juni, werden die 100 Jahre groß gefeiert. Hier Auszüge aus dem Programm:



– 12. Juni, 11 bis 13 Uhr: Frühstück mit Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal am Matteottiplatz.

– 12. Juni, 11 bis 18 Uhr: Ausstellung “Widerstand in Ottakring”, Matteottiplatz 3.

– 13. Juni, 14 bis 20 Uhr: Soho-Studios-Arkadengang (Liebknechtgasse 32): Ausstellung “Sandleitner Andachtsbilder 2025”.

– 13. Juni, 16 Uhr: Feierlicher Auftakt mit den Symphonikern am Matteottiplatz.

– 13. Juni, 17 Uhr: Führung durch den Sandleitenhof mit Architekt Kurt Smetana. Treffpunkt: Soho-Studios.

– 13. Juni, 19 Uhr: Konzert Harri Stojka & Friends am Mattottiplatz.

– 14. Juni, 11.30 Uhr: Frühstück mit dem Ottakringer Chor am Matteottiplatz.

– 14. Juni, 15 bis 18 Uhr: Soho-Studios-Arkadengang (Liebknechtgasse 32): Mitmachprogramm “Warum läuft das Bild?”

– 14. Juni, 18-30 bis 20 Uhr: Führung durch den Sandleitenhof mit Historiker Peter Autengruber. Treffpunkt: Soho-Studios.

– 14. Juni, 21 Uhr: Filmvorführung “Kamera läuft! Amateurfilme aus Ottakring” und “Der grüne Kakadu” am Matteottiplatz.

Überall Eintritt frei! Mehr Infos: Soho Studios