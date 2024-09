Schluss mit Toleranz: Rapid und Austria müssen Konsequenzen tragen!

Unser Sport-Insider Robert Sommer hat nach den neuerlichen Ausschreitungen beim Derby im Weststadion endgültig genug: Wenn Rapid und Austria nicht willig oder fähig sind, die gewaltbereiten Fans von ihren Vereinen fernzuhalten, muss man diese Klubs fernhalten!

Das Video von Sport-Insider Robert Sommer lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Austria- und Rapid-Fans haben dem Fußball enorm geschadet, das ganze Thema Pyrotechnik in Frage gestellt. Und die Gewalteskalationen machen klar: So kann es nicht weitergehen. Hier muss es auch strafrechtliche Konsequenzen für die Täter geben.

Fatale Bilanz

Die Bilanz des Schreckens vom Sonntag: 27 Verletzte (17 Besucher, 10 Beamte), Hunderte Böller gegen Unschuldige, schreckliche Fernsehbilder und fast 600 Anzeigen (150 nach dem Strafgesetzbuch). Da rückt der 2:1-Sieg von Rapid und die Tabellenführung in den Hintergrund – ein enormer Schaden für die Grün-Weißen, an der das Management aber nicht unschuldig ist. Zu lange wurde zugeschaut. Der Wiener-Bezirksblatt-Sportexperte findet klare Worte:

Und hier noch schockierende Szenen vom Sonntag (alle Bilder Schatzer):