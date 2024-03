Schönere Zukunft unterstützt Licht ins Dunkel der Region

Die Geschäftsführung von „Schönere Zukunft“ hatte die Ehre, einen Scheck in Höhe von 6.000 Euro an die Donaukultur zu überreichen, im Rahmen der laufenden Aktionen von „Licht ins Dunkel“ in der Region.

Dankbarkeit

Franz Müllner, ein Vertreter der Geschäftsführung, drückte in seiner Ansprache tiefe Dankbarkeit aus: „Wir danken herzlichst für die Unterstützung der Projekte der Region.“ Diese Worte spiegeln die Werte wider, die „Schönere Zukunft“ antreiben: das Engagement für das Wohl und die Entwicklung der Gemeinschaft, in der sie tätig sind.

Weitere Termine

Im Jahr 2024 stehen einige besondere Ereignisse auf dem Programm von „Licht ins Dunkel“, die nicht nur Anlass zum Feiern bieten, sondern auch die Gelegenheit geben, die Gemeinschaft zu stärken und diejenigen zu unterstützen, die Hilfe brauchen.

Zu diesen Terminen gehören: