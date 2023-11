Schokoladenfest und Shopping-Spaß im FREEPORT Fashion Outlet

Am 11. und 12. November wird im FREEPORT Shopping-Paradies eine verlockende Versuchung für Schokoladenliebhaber jeden Alters zelebriert. Ein Festival, das sich ganz der süßen Verführung widmet, verspricht ein wahres Fest für Naschkatzen zu werden.

Von einem verlockenden Schokobrunnen bis hin zur kunstvollen Gestaltung von Pralinen gibt es zahlreiche Aktivitäten, die die Sinne ansprechen. Besucher haben die Möglichkeit, süße Kostproben zu genießen und an unterhaltsamen Gewinnspielen teilzunehmen. Darüber hinaus bietet das Festival Einblicke in die vielfältige Welt des Kochens mit Schokolade. Das Beste daran: Der Eintritt ist frei, und somit steht einem Schokoladen-Abenteuer nichts im Wege.

Rabatte bis zu 70 Prozent

Während das Schokoladenfest zweifellos ein Highlight darstellt, bietet der FREEPORT weit mehr als nur süße Leckereien. Mit 75 internationalen Top-Shops, darunter renommierte Marken wie Tommy Hilfiger, Adidas, Under Armour, Levi’s, GAP, Puma, Wellensteyn und Calvin Klein, zieht das Einkaufsparadies Shopping-Enthusiasten magisch an. Hier sind großzügige Rabatte von bis zu 70 Prozent auf den regulären Verkaufspreis keine Seltenheit. Der Ort verspricht nicht nur ein Eldorado für Schnäppchenjäger zu sein, sondern besticht auch durch einen unterhaltsamen Einkaufscharakter sowie der Möglichkeit, auch an Sonn- und Feiertagen die Shoppinglust auszuleben. Diese Qualitäten machen das FREEPORT zur Top-Adresse im Osten Österreichs für alle, die das Besondere suchen.

Ausflug für die ganze Familie

Nicht nur für Shopping-Begeisterte ist der FREEPORT ein Anziehungspunkt. Familien mit Kindern schätzen besonders die Möglichkeit, ihren Besuch mit einem Ausflug ins Time Travel Museum „Terra Technica“ oder in die Kinderwelt Merlin zu verbinden. Diese Attraktionen bieten einzigartige Erlebnisse und sorgen dafür, dass der Aufenthalt im FREEPORT zu einem unvergesslichen Ausflug für die ganze Familie wird.

Mehr Information zum FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center unter: www.freeport.at