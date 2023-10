Wie der Leopoldsberg zum Mount Everest wurde

Mit 8849 Höhenmetern hat der Mount Everest gegenüber allen anderen Bergen auf der Welt definitiv die „Gipfelnase“ vorne. Das weiß auch Alexander Rüdiger, der selbst schon 2019 als Starter des wohl schwersten und höchsten Marathons der Welt, dem Mt. Everest Marathon in Nepal, als Viertplatzierter über die Ziellinie finishen konnte.

Es war ein unvergesslich tolles Abenteuer (Alexander Rüdiger)

Und weil Frieden das Größte ist, lud „Land der Berge“ Präsentator und Ex-Money Maker Alexander Rüdiger jetzt anläßlich seines 54. Geburtstags ein, einige Auf- und Abstiege gemeinsam mit ihm zu bestreiten. Der sportlichen Geburtstagseinladung folgten unter anderem TV & Radiolegende Nora Frey, Moderatorin und Fotomodel Michaela Wolf (Wendy Night), die Wiener Pianistin Petra Reichel, Musicaldarsteller Gernot Kranner, Ossig Hairstyle & Beauty Boss Charly Plasil, Mister „Unconditional-Love“ Thomas Krebs, Ultrarunner Christian Weingartner und zahlreiche sportliche bekannte und anfangs noch unbekannte „Wegbegleiter“ aus dem In- und Ausland.

„Es war fantastisch zu sehen, wie viele Menschen im Laufe der 36 Runden und mehreren Tagen am Nasenweg ins Kahlenbergerdorf gekommen sind und einige Runden (vor Rührung weinend, lachend und tanzend) mit mir gemeinsam unterwegs gewesen sind. Weil die Friedenssymbolik, gemeinsam einen herausfordernden Weg zu gehen, so stark gewesen ist, habe ich am Ende doch glatt noch eine Runde draufgelegt und bin somit im übertragenen Sinne auf den Gipfel des Mt. Everest und sogar noch ein Stückchen weiter gekommen.“

Dabeisein war alles

Der zirka 105 Kilometer lange Ultratreppenmarathon in Wien am Nasenweg auf dem Leopoldsberg hatte keinen Wettkampfcharakter und jeder konnte das Tempo (gehend/laufend) und die Distanz und Höhenmeter in Angriff nehmen, die er mochte. Aber all das mit einem Ziel: