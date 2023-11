Schülerhilfe Simmering feiert ihren 10. Geburtstag!

Gemeinsam mit Partnern, Wegbegleitern, Eltern, Schülern, ehemaligen und aktiven Mitarbeitern, Direktoren, Lehrern und Freunden wird Sonja Himburg, Inhaberin der Schülerhilfe Simmering, am 2. Dezember auf die vergangenen zehn Jahre sowie auf die Zukunft anstoßen.

Als besonderes Highlight gibt es an diesem Tag ein Mega-Gewinnspiel für alle Schüler, die derzeit in der Schülerhilfe in der Simmeringer Hauptstraße 177 angemeldet sind. Verlost werden unter anderem eine PS5, ein Samsung Tablet, ein Sharp Fernseher, Nike-Gutscheine, Gutscheine für die Fahrschule Gate11 sowie JBL-Musikboxen. Zudem werden Stipendien für Gratis-Nachhilfe an Bezirksvorsteher Thomas Steinhart übergeben, die sozial schwachen Familien zugute kommen.

Motivation in kleinen Gruppen

Das Schülerhilfe 360-Grad-Lernkonzept kombiniert den Nachhilfe-Unterricht mit mehreren Lernwerkzeugen. Einzelnachhilfe in kleinen Gruppen mit 3 bis 5 Schülern führe, so Himburg, „zu einer Steigerung der Motivation und somit zu einer schnellen und nachhaltigen Notenverbesserung.“ Das trifft sowohl auf die Nachhilfe in der Schülerhilfe vor Ort, als auch online zu. Auf Wunsch gibt’s auch Einzelnachhilfe vor Ort oder online. Weitere Infos: schuelerhilfe.at