Schwere Körperverletzung: Nach Täter wird gefahndet

Ein noch unbekannter Mann wird wegen eines Angriffs auf einen Paketzusteller im 22. Bezirk (Donaustadt) gesucht. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Der Verdächtige hat dem Postboten einen Faustschlag gegen den Hinterkopf versetzt und auf das am Boden liegende Opfer eingetreten. Dann hat er ihm einen Messerstich in den Oberschenkel versetzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete in Richtung Steigenteschgasse.

Die Polizei sucht Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01- 31310-67800 erbeten.