Sechs neue Räume für Kulturschaffende

Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung GB sind ein Erfolgsmodell – natürlich auch in Floridsdorf, wo das Gemeinsame und das Ver­netzen im Vordergrund stehen. Ab sofort bietet nicht nur das Stadtteilbüro am Schlingermarkt Platz für Kulturschaffende und andere kreative ­Bewohner an: Nun stehen im ganzen Bezirk sechs neue Räume für nicht kommerzielle Veranstaltungen zur Ver­fügung. Floridsdorfer, die

Säle haben, werden mit jenen, die Platz für ihre Vorhaben ­suchen, zusammengebracht.

Brünner Straße

Das Stadtteilbüro für die ­Bezirke 21 und 22 liegt in der Brünner Straße 34–38, ­Tel.: 01/270 60 43-109.