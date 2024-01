Veganer Genuss im Quadrat: Sechste Sorte bei RITTER SPORT

Im Rahmen des Veganuary, dem Monat der veganen Ernährung, präsentiert RITTER SPORT stolz seine neueste Kreation: Crispy Cookie.

Diese exquisite vegane Schokoladensorte erweitert das bereits beeindruckende pflanzliche Sortiment des traditionsreichen Familienunternehmens auf insgesamt sechs köstliche Varianten. Mit einem Marktanteil von 43%[1] ist RITTER SPORT in Österreich der führende Anbieter im veganen Schokoladensegment und setzt damit einen neuen Standard für genussvolle, tierfreundliche Leckereien.

Made in Austria

Die Crispy Cookie ist nicht nur ein Fest für den Gaumen, sondern auch eine Hommage an das nachhaltige Engagement von RITTER SPORT. Die Produktion dieser neuen veganen Sorte sowie aller anderen pflanzlichen Alternativen findet exklusiv im österreichischen Werk in Breitenbrunn statt. Diese Tafeln im quadratischen Format sind nicht nur für den heimischen Markt bestimmt, sondern werden weltweit verkauft, was den globalen Einfluss des Unternehmens unterstreicht.

Nachhaltig, ethisch & ökologisch

Die sechs veganen Sorten von RITTER SPORT werden nicht nur durch ihre köstlichen Geschmacksrichtungen charakterisiert, sondern auch durch eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Vom Kakaoanbau bis zum fertigen Produkt legt das Unternehmen großen Wert auf ökologische Verantwortung. Insbesondere wird ausschließlich Kakao verwendet, der entweder das Rainforest Alliance Cocoa Program oder das Fairtrade Cocoa Program zertifiziert ist. Dieser Fokus auf Zertifizierungsprogramme unterstreicht RITTER SPORTs Bemühungen, sicherzustellen, dass ihre Produkte nicht nur lecker, sondern auch ethisch und ökologisch vertretbar sind.

Crispy Cookie | ©RITTER SPORT

Schoko mit dem gewissen Crunch!

Crispy Cookie erinnert geschmacklich an Milchschokolade mit Crunch! Cremig-milde Schokoladenmasse mit Haselnusspaste, Vanille und Mandelmehl, durchzogen von Schokokeksstückchen und Cornflakes – der perfekte Mix für Schokoholics, die es besonders knusprig mögen.

Kross geht es auch beim restlichen Vegan-Sortiment zu: Neben den beliebten Sorten Crunchy Mandel und Crunchy Voll-Nuss sind seit 2023 Salted Caramel und Roasted Peanutganz vorne mit dabei. Abgerundet wird das Sortiment durch die Mild Classic, einer veganen Alternative zur klassischen Milchschokolade.

Mandelmehl statt Milchpulver

Für den köstlichen Geschmack der pflanzlichen Schokoquadrate braucht es lediglich Kakaomasse, qualitativ hochwertiges Mandelmehl, Kakaobutter und Zucker. Anstelle von Milchpulver wird bei den veganen Sorten mit dem Mehl blanchierter kalifornischer Mandeln conchiert. Der Kakao stammt zu 100 Prozent aus dem Cacao-Nica-Programm, mit dem RITTER SPORT seit über 30 Jahren den nachhaltigen Kakaoanbau in Nicaragua fördert. Rund 4.200 Bäuerinnen und Bauern, die in 20 Kooperativen organisiert sind, liefern jährlich rund 1.200 Tonnen nachhaltigen Edelkakao an RITTER SPORT.

Die sechs pflanzlichen RITTER SPORT-Tafeln sind mit dem großen „V“ als Keyvisual auf der Verpackung gekennzeichnet und als 100-Gramm-Quadrat im Handel erhältlich.