Liebe gesucht! Singles hoffen auf die großen Gefühle

Eine aktuelle Studie zeigt: Der Wunsch nach einer Partnerschaft bleibt trotz Unsicherheiten und Enttäuschungen stark. Vor allem junge Singles unter 30 sehnen sich nach Zweisamkeit, doch viele wissen nicht, wie oder wo sie jemanden kennenlernen können. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Liebe auch Mut und Zuversicht erfordert.

Rund 28 Prozent der Österreicher:innen bezeichnen sich als Single – ein stabiler Anteil über die Jahre hinweg. Besonders junge Menschen träumen von einer Beziehung: 68 Prozent der Singles zwischen 18 und 39 Jahren sehnen sich nach Zweisamkeit, während der Wunsch bei älteren Singles (ab 60) auf 29 Prozent sinkt. Männer verspüren diesen Wunsch häufiger (62 Prozent) als Frauen (40 Prozent).

Der Wunsch nach Nähe bleibt stark

Die Hindernisse sind jedoch vielseitig: Die Angst vor Enttäuschungen (28 Prozent), fehlende Hoffnung, jemanden Passenden zu finden (26 Prozent), oder die Sorge, auf eigene Bedürfnisse verzichten zu müssen (23 Prozent), hemmen viele bei der Partnersuche.

Vielfalt in Liebeswünschen und Partnerschaftsformen

Neben der klassischen Beziehung spielen auch alternative Modelle wie „Freundschaft plus“ oder „Situationships“ eine Rolle – vor allem bei Männern. Ein Viertel der befragten Männer hat Interesse an einer Freundschaft mit sexuellen Aspekten, während nur sieben Prozent der Frauen diesen Wunsch äußern. Frauen lassen häufiger alles auf sich zukommen und verzichten auf konkrete Vorstellungen.

Hohe Sehnsucht, wenig Orientierung

Singles zwischen 18 und 29 Jahren möchten sich verlieben (43 Prozent), eine feste Beziehung eingehen (39 Prozent) oder ungezwungen flirten (22 Prozent). Ein Drittel der jungen Befragten gibt jedoch an, nicht zu wissen, wo man jemanden kennenlernen soll, oder fühlt sich zu schüchtern. Psychologin Caroline Erb rät:

„Die Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, sind vielfältig. Aktiv auf Menschen zuzugehen – online und offline – erhöht die Chancen auf Erfolg.“

Weniger Druck, mehr Gelassenheit

Ab 50 Jahren zeigt sich eine größere Ruhe: Jede:r fünfte ältere Single gibt an, dass ihn:sie nichts davon abhält, die eigenen Wünsche in Sachen Liebe zu verwirklichen. Mit dem Alter wachsen oft Selbstsicherheit und ein klareres Bild davon, was einem wichtig ist.