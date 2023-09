„Seitensprung für zwei“ in der Komödie am Kai

Der Lachschlager „Seitensprung für zwei“ soll von 30. September bis 28. Oktober für Spaß und gute Unterhaltung in der Komödie am Kai (Innere Stadt) sorgen.

Freude bei den Theaterfans: Der Publikums-Hit vom vergangenen Winter kam beim Publikum derart gut an, dass der Ruf nach einer Wiederholung immer lauter wurde. Also bringt die Komödie am Kai (Franz-Josefs-Kai 29) das beliebte Stück des Grimme-Preis-gekrönten Autoren-Duo Lars Albaum und Dietmar Jacobs erneut auf die Bühne.

Einvernehmliches, außereheliches Abenteuer

In dem witzigen Stück geht es um nichts Geringeres, als um ein einvernehmliches außereheliches Abenteuer. Statt eines erfüllenden Schäferstündchens winken jedoch nur Chaos und Turbulenzen, sehr zum Vergnügen des Publikums! Es spielen Lara Neversal, Natascha Shalaby/Angela Schneider, Anke Zisak, Rochus Millauer, Robert Mohor und Rafael Witak. www.komoedieamkai.at