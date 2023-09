Polizeierfolg: Raubserie in Taxis aufgeklärt

Eine seit über einem Jahr andauernde Diebstahlsserie in Taxis konnte von der Polizei geklärt werden. Die Beute aus den Überfällen betrug rund 600.000 Euro. Der mutmaßliche Täter ist in Haft, nach Zeugen und weiteren Opfern wird gesucht.

Aufgrund einer Serie von Diebstählen bzw. Raubdelikten in Taxis ermittelte das Landeskriminalamt seit vergangenem Sommer. Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass die Opfer vor allem im ersten Bezirk in Taxis einstiegen waren und ihnen nach den Fahrten die Uhren fehlten. Meist waren die Opfer stark alkoholisiert und konnten sich gar nicht mehr oder nur schlecht an die Fahrten erinnern, was die weiteren Untersuchungen erschwerte. Im Juni geriet schließlich ein konkreter Tatverdächtiger ins Visier der Beamten.

600.000 Euro Schaden

Der Mann wurde am vergangenen Montag verhaftet, nachdem er erneut eine Tat verübt haben soll und die Uhr seines letzten Fahrgastes bei ihm gefunden wurde. Mindestens 39 Taten werden dem 33-jährigen türkischem Staatsangehörigen zur Last gelegt. Dabei soll ein Schaden von etwa 600.000 Euro entstanden sein. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht. Er hat bisher jegliche Aussagen zu den Vorwürfen verweigert.

Opfer sollen sich melden