Shiso Burger: Fusion von Ost und West im Herzen Wiens

Unter dem Motto „East meets West“ setzt Shiso Burger im 6. Bezirk seit Anfang des Jahres neue Maßstäbe im Bereich Fast Food.

Mit einer Kombination aus asiatischen Aromen und hochwertigen Zutaten hebt sich das Burger-Restaurant klar von traditionellen Schnellimbissen ab. Hier stehen Qualität und Frische im Vordergrund, was sich nicht nur in der Auswahl der regionalen Partnerbetriebe, sondern auch in der kreativen Umsetzung der Speisen widerspiegelt.

Sorgfältig ausgewählte Zutaten und regionale Lieferanten

Bei Shiso Burger stammen alle Zutaten, von Salat bis Burgerpatty, von lokalen Lieferanten. Tim Schächter, der Geschäftsführer von Shiso Burger, hat bereits bei der Eröffnung im Februar 2024 klargemacht, dass sein Ziel kompromissloser Geschmack und höchste Qualität sind. „Unsere Partnerbetriebe wurden sehr sorgfältig ausgewählt, um ein ganzheitliches kulinarisches Erlebnis zu schaffen, bei dem Frische und Geschmack an erster Stelle stehen“, betont Schächter.

Zu den langjährigen Partnern von Shiso Burger zählt Daniela Wintereder vom Bio-Angus-Betrieb BOAFARM. Sie und ihre Familie beliefern nicht nur die gehobene Gastronomie in Wien, sondern auch Shiso Burger mit hochwertigem Angus-Rindfleisch. Aus diesem Fleisch entstehen täglich frisch zubereitete Burgerpatties, die in verschiedenen Variationen wie Hamburger, Cheeseburger und Chili-Lemon-Burger serviert werden. Wintereders Tiere leben auf einem großzügigen, 300 Hektar großen Hof und ernähren sich ausschließlich von Gras – Soja oder Getreide als Futtermittel gibt es hier nicht.

Hochwertiger Genuss und verantwortungsvolle Haltung

Der nachhaltige Ansatz bei BOAFARM zeigt sich nicht nur im Futter, sondern auch in der Verarbeitung des Fleisches. Durch einen eigenen Schlachthof können die Tiere stressfrei geschlachtet werden, und dank großer Kühlkapazitäten ist eine längere Fleischreifung, sogenanntes „Dry Aging“, möglich. Schächter achtet auch bei anderen Zutaten wie Black Tiger Garnelen, Thunfisch und Lachs auf höchste Qualität und bezieht diese von renommierten Lieferanten wie Eishken Estate.

Neuartiges Fast-Food-Konzept mit hochwertigem Service

Shiso Burger verbindet die Effizienz eines Schnellrestaurants mit der Qualität eines gehobenen Restaurants und bietet damit ein innovatives gastronomisches Erlebnis. Das modern gestaltete Lokal in der Nähe der Mariahilfer Straße und des Museumsquartiers lädt seine Gäste zu einem entspannten Aufenthalt ein. Dank freundlichem Table-Service können sich die Gäste auf das Wesentliche konzentrieren: das Essen. Das kulinarische Angebot wird durch eine Auswahl an Cocktails abgerundet, die das besondere Konzept perfekt ergänzen.

Exklusives Highlight: Wagyu-Burger im November

Ein Höhepunkt bei Shiso Burger steht im November auf der Speisekarte: Burger mit feinstem Wagyu-Rind, die neben den klassischen Angus-Burgern nur in limitierter Auflage angeboten werden. Das Fleisch für dieses besondere Gericht stammt vom niederösterreichischen Wagyu-Hof, der traditionelle Rinderzucht mit innovativen Ideen kombiniert. Das junge Team vom Wagyu-Hof entwickelt kontinuierlich neue Rezepturen, um Fleischliebhabern stets neue Geschmackserlebnisse zu bieten.

Die Wagyu-Patties werden ohne Gewürze oder Zusatzstoffe zubereitet, um den natürlichen Geschmack des hochwertigen Fleisches in den Vordergrund zu stellen. Die spezielle Verarbeitung sorgt zudem für eine besonders zarte Konsistenz und ein leichtes Mundgefühl. Tim Schächter unterstreicht: „Seit unserer Eröffnung bieten wir bei Shiso Burger Gourmet-Burger an, doch mit dem exklusiven Wagyu-Special wollen wir einen weiteren Schritt gehen.“