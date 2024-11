Silvester im House of Strauss: Exklusiver Konzertabend

Der Jahreswechsel im House of Strauss macht Musikgeschichte lebendig und lässt im weltweit letzten original erhaltenen Konzertsaal Silvester erleben. Am 31. Dezember lädt das House of Strauss zu einem exklusiven Silvesterkonzert ein, das den glanzvollen Auftakt für das Strauss-Jahr 2025 bildet.

Glanzvolle Geschichte

Der Strauss-Saal im ehemaligen Casino Zögernitz im 19. Bezirk ist ein wahres Meisterwerk der Wiener Musiktradition. Seit 1837 bezaubert dieser einzigartige Saal mit seiner außergewöhnlichen Akustik und zieht Künstler von Weltrang an. Hier sitzen man auf der originalen Thonet-Bestuhlung, die den Charme und die Eleganz der goldenen Ära Wiens bewahrt. Hier kann man Geschichte hautnah erleben und sich von der Atmosphäre dieses legendären Konzertsaals verzaubern lassen.

Tolles Silvester-Angebot

Am besten am letzten Tag des Jahres. Für den Silvesterabend wird es einen ganz besonderen Gast geben: Prof. Dr. Eduard Strauss, der Ururenkel von Johann Strauss Vater, wird als Ehrengast anwesend sein und den Abend mit seiner Präsenz zu einer Hommage an die Strauss-Dynastie machen. Denn 2025 wird der 200. Geburtstag von Johann Strauss Sohn gefeiert.

Grandiose Gala

Die Silvestergala beginnt um 20 Uhr mit einem stilvollen Empfang und einem Vier-Gänge-Galadinner, das Sie kulinarisch auf den Abend einstimmt. Um 20:30 Uhr entführt Sie das festliche Silvesterkonzert des House of Strauss Orchestra in die musikalische Welt der Strauss-Dynastie – eine Reise durch Walzer, Polkas und Ouvertüren der Strauss-Familie. Danach erwartet Sie eine elegante Silvesterparty, bei der Sie den Jahreswechsel feiern können. Stoßen Sie auf das neue Jahr an und genießen Sie den Übergang ins Strauss-Jahr 2025 am weltweit letzten Originalschauplatz.

TICKETS & INFO

31.12.2024

20.00 Uhr

www.houseofstrauss.at