Simmering: Baustart für einen neuen Gemeindebau

Der erste Gemeindebau NEU in Simmering wird an der Ecke Hoefftgasse/Muhrhoferweg gegenüber der Schule errichtet. Der Neubau mit 52 Wohnungen stellt eine Erweiterung der bestehenden städtischen Wohnhausanlage am Muhrhoferweg 1-5 dar und bringt auch deren Anrainern Vorteile.

„Es ist ein klimafreundliches und ressourcenschonendes Wohnprojekt für alle Generationen und Familiensituationen, das noch dazu mehr Grün, ein Plus an Infrastruktur und mehr Möglichkeiten zum guten nachbarschaftlichen Miteinander mit sich bringt“, zeigt sich Simmerings Bezirksvorsteher Thomas Steinhart begeistert vom geplanten Neubau.

Alter Supermarkt für Neubau genutzt

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaàl ist ebenfalls überzeugt, dass der Gemeindebau nicht nur für die rund 110 künftigen Bewohner, sondern auch für die Anrainer eine Win-Win-Situation darstellt. Für den Neubau wird eine bereits versiegelte Fläche mit der Gewerbe-Ruine eines früheren Supermarktes neu genützt. Rund ein Viertel der versiegelten Fläche wird sogar entsiegelt. „Eine nachhaltige Bauweise und Energieversorgung, Fassadenbegrünung, eine für alle Nachbarn zugängliche Grünanlage sowie eine große Gewerbefläche werten das ganze Grätzl auf“, so Gaàl.

Gemeinschaftssinn wird groß geschrieben

Ein gutes Miteinander wird durch den Gemeinschaftsraum, die Gemeinschaftsterrasse sowie weitere Treffpunkte für alle Generationen in der Grünanlage unterstützt. Die Gemeinschaftsterrasse ist mit begrünter Pergola, Kleinkinderspielbereich, überdeckten Sitzzonen und Gemüsegarten ausgestattet. Im Erdgeschoss gibt es außerdem einen großen, hellen Fahrradraum und eine rund 700 m² große, räumlich flexibel gestaltete Gewerbezone. Im Untergeschoss wird es rund 31 Stellplätze für Autos geben.

Viele Grünflächen und Spielmöglichkeiten

Die Fassadenbegrünung an der Westseite und die begrünten Pergolen auf der Ostseite sorgen für mehr Schatten, bessere Luft und weniger Hitze im Sommer. Die Gartenanlage befriedigt unterschiedliche Bedürfnisse wie Bewegung, Erholung, Austausch und Ruhe tanken. Spielgeräte und Sitzgelegenheiten sind für alle Nachbarn frei zugänglich und nutzbar. Der neue Jugendspielplatz kann von allen Kindern der Umgebung genutzt werden, ebenso ein Balancierpfad sowie ein Rodelhügel.

Fertigstellung schon in zwei Jahren

Der Baustart erfolgt Ende diesen Monats. Geplante Fertigstellung des Gemeindebau NEU in der Hoefftgasse ist im Frühling 2026. Mit dem Vergabestart für die Wohnungen kann im Herbst 2025 gerechnet werden.