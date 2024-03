Simmering: Lebensmittel an VinziMarkt übergeben

Nach einer Spendenaktion der SPÖ Simmering konnten vier volle Einkaufswägen mit Grundnahrungsmitteln an den VinziMarkt übergeben werden.

Die Übergabe der Spende erfolgte an Karin Feiler, Obfrau der Vinzenzgemeinschaft Hl. Elisabeth, welche den VinziMarkt in der Hauffgasse 4A leitet. Die großzügige Geste trägt dazu bei, bedürftigen Menschen im Bezirk Zugang zu lebenswichtigen Grundnahrungsmitteln zu ermöglichen und ihre Not zu lindern.

Spende als solidarische Geste

Gemeinderat Rudi Kaske, auch Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Simmering, kommentierte die Aktion mit den Worten: „Unsere Sachspendenaktion für den VinziMarkt ist ein klares Zeichen dafür, dass wir fest an der Seite derjenigen stehen, die unsere Unterstützung am dringendsten benötigen“. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart ergänzte: „Es ist entscheidend, gerade in schwierigen Zeiten zusammenzustehen und bedürftigen Menschen zu helfen. Die SPÖ Simmering wird auch in Zukunft ihr Bestes tun, um unserer Gemeinschaft zu helfen und sie zu unterstützen.“