Simmering: Baumschmuck von 1.000 Schulkindern

Auch heuer lud das Huma Eleven zum traditionellen Christbaumschmücken. Mehr als 1.000 Kinder aus 50 Schulklassen besuchten an zwei Vormittagen das Simmeringer Shopping-Center, um Christbäume mit ihrem zuvor im Unterricht gebasteltem Schmuck zu dekorieren. Bei weihnachtlichem Gesang und einem kindgerechten Rahmenprogramm entstanden einzigartig geschmückte Bäume, die bis Jahresende als bunter Winterwald ausgestellt sind.

Event-Advent im Einkaufszentrum

Bis Weihnachten bietet das Huma Eleven ein Top-Programm für die ganze Familie: Ein Weihnachtsauftritt der Kids-Popband „Young Republic“ geht am 2. Dezember (14 und 16 Uhr) über die Bühne, am 5. Dezember kommen Nikolo (14 und 16 Uhr) und Krampus (18 Uhr). Der Geschenke Einpack-Service für den guten Zweck startet am 7. Dezember und die Ankunft des Coca-Cola Truck erfolgt am 13. Dezember (16 Uhr). Weitere Infos: www.huma-eleven.at