Fußverkehrskonzepte in Simmering ausgezeichnet

Simmering wurde im Rahmen der 18. Fachkonferenz für Fußgänger vom Klimaschutzministerium für die lokalen Fußverkehrskonzepte mit dem Preis „Kompetenz für Klimaschutz“ ausgezeichnet. Damit werden Städte , Gemeinden und Regionen geehrt, die sich für eine nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität engagieren.

Laut Mobilitätsreport der Mobilitätsagentur Wien gehen 88 Prozent der Wienerinnen und Wiener gerne zu Fuß in ihrer Stadt. Vor allem bei kurzen Wegen ist die Fortbewegung „per pedes“ die erste Wahl. Gehen ist dabei die umweltfreundlichste und ressourcenschonendste Art, sich fortzubewegen, und daher ein grundlegender Baustein für die Mobilitätswende.

Simmering macht mit eigenem Konzept Zu-Fuß-Gehen attraktiv

Simmering ist einer von 16 Bezirken, die im Rahmen des Masterplans Gehen 2030 dem Zu-Fuß-Gehen mehr Raum geben und es auch im eigenen Mobilitätskonzept stärker berücksichtigen. Der Ausbau und die Verbesserung der Fußweg-Infrastruktur, die Beseitigung von Barrieren, Begrünungsmaßnahmen und entsprechende Aufklärungsaktionen der Bewohner durch z. B. Informationsveranstaltungen sollen das Gehen attraktiver machen.

Auszeichnung unterstreicht Engagement für Mobilitätswende

Das Klimaschutzministerium hat Simmering nun für seine lokalen Fußverkehrskonzepte mit dem Preis „Kompetenz für Klimaschutz“ ausgezeichnet. Mit seinen Aktivitäten in diesem Bereich trägt der Bezirk aktiv zur Erreichung der Klimaneutralität 2040 beit. Gehen hat aber nicht nur eine wichtige Bedeutung für den Klimaschutz. Es fördert auch die Gesundheit, steigert die Lebensqualität im Grätzel, belebt die lokale Wirtschaft und trägt zu einem barrierefreien Mobilitätssystem bei. „Zu-Fuß-Gehen gewinnt mehr an Bedeutung. Mit dem Ausbau der Fußverkehrsinfrastruktur treiben wir die Mobilitätwende in Simmering stark voran. Es ist mir daher eine große Freude, diese Auszeichnung für Simmering entgegennehmen zu dürfen. Ich bedanke mich beim Klimaschutzministerium für diese Anerkennung“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Zahlreiche Verbesserungen durchgeführt, weitere in Planung

Der Masterplan Gehen Simmering wurde im März 2023 final präsentiert und im Juni 2023 einstimmig durch die Bezirksvertretung beschlossen. Darin finden sich vier große Zielsetzungen: die Stärkung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur, eine erhöhte Nutzungsdurchmischung im Sinne der „15-Minuten-Stadt“ und die Erhöhung der Verkehrssicherheit für die Zu-Fuß-Gehenden. Neben zahlreichen Verbesserungen und Gehsteigverbreiterungen wie am Enkplatz, in der Dommesgasse oder in der Etrichstraße ist auch die Neugestaltung eines barrierefreien Zugangs über den Geierecksteg geplant. Der Bezirk Simmering startet nun die zweite Umsetzungsphase des Masterplans.

