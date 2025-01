Simmeringer Haide Dreikönigslauf feiert 21-jähriges Jubiläum

Mit sportlichem Einsatz ins neue Jahr starten: Seit zwei Jahrzehnten verbindet der Simmeringer Haide Dreikönigslauf Tradition, Bewegung und Hilfe für den guten Zweck.

Der Simmeringer Haide Dreikönigslauf geht am 6. Jänner 2025 in sein 21. Jahr. Seit der ersten Austragung Anfang der 2.000er Jahre bringt der Benefizlauf die Menschen in Bewegung – und das nicht nur sportlich, sondern auch im Zeichen der guten Sache. Die drei Weisen aus dem Morgenland, Kaspar, Melchior und Balthasar, stehen hier symbolisch für sportliche Höchstleistungen und das Engagement für die Gemeinschaft. Veranstaltet vom Athletik-Club Endorphin Junkies, bleibt das Ziel unverändert: Spenden für bedürftige Projekte zu sammeln und gleichzeitig einen aktiven Start ins Jahr zu ermöglichen.

Seit 2001: Hilfe, die ankommt

„Unser Verein, der AC Endorphin Junkies, konnte in den letzten 21 Jahren mit dem Simmeringer Haide Dreikönigslauf über 150.000 Euro an Spenden sammeln“, berichtet Obmann Franz Pannagl stolz. „Diese Gelder haben wertvolle Projekte unterstützt und waren auch bei Notfällen oder besonderen Herausforderungen eine große Hilfe.“ Auf der Website des Vereins findet sich eine detaillierte Übersicht über die bisherigen Projekte und ihre positiven Wirkungen. Der Lauf beweist: Tradition kann modern sein und vor allem viel bewirken.

LGV Sonnengemüse: Partner der ersten Stunde

Von Beginn an wird der Lauf durch LGV Sonnengemüse unterstützt, das sein Gelände auf der Simmeringer Haide als Veranstaltungsort kostenlos zur Verfügung stellt. Vorstand Ing. Josef Peck, MBA, betont: „Wir stehen mit unseren Produkten für gesunde Ernährung. In Kombination mit Bewegung ist das die Basis für einen bewussten Lebensstil. Es freut uns, wieder Gastgeber dieser wunderbaren Veranstaltung zu sein.“

Bewegung, Spaß und gute Taten

Der Dreikönigslauf verbindet Sport, Gemeinschaft und Wohltätigkeit. Neben der sportlichen Herausforderung erwartet die Teilnehmer eine stimmungsvolle Tombola und eine Siegerehrung in festlichem Rahmen. Die Online-Anmeldung ist bereits geöffnet – ein perfekter Start ins Jahr 2025 für alle, die etwas bewegen möchten.

21. Simmeringer Haide Dreikönigslauf

6. Jänner 2025, ab 11 Uhr

Start ab Betriebsgelände der LGV Sonnengemüse,

Zugang via Oriongasse 34, 1110 Wien

Teilnahmegebühr: Erwachsene € 20,-, Kinder € 12,-

Siegerehrung: nach dem Lauf in der geheizten Halle der LGV, Tee & Punsch im Ziel!

Online-Anmeldung: www.endorphin-junkies.at

Bei Fragen: office@endorphin-junkies.at, Tel.: 0664/340 30 50