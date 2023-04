Simmeringer Pfarren mit vollem Oster-Programm

Volles Oster-Programm gibt’s auch heuer wieder in den Pfarren Neusimmering (Enkplatz), Hasenleiten und St. Lukas (Anton-Steinböck-Gasse 6). Feier vom letzten Abendmahl (Gründonnerstag): Beginn jeweils 18.30 Uhr. Karfreitagsliturgie: 18.30 Uhr. Karsamstag: Speisensegnung von 12 bis 15 Uhr am Enkplatz. Abends locken stimmungsvolle Osterfeuer vor die drei Kirchen!

Kochen in Wärmestube

In der Pfarre am Enkplatz brachte kürzlich auch eine ­berührende Schüler-Aktion Wärme in die Herzen – und in hungrige Bäuche: Buben und Mädchen vom Bildungszentrum St. Elisabeth kochten in der ­Caritas-Wärmestube der Pfarre ein köstliches Mittagessen für arme Menschen. Die an der Wohltätigkeits-Aktion teilnehmenden Schüler erfuhren „haut­nah, dass es nicht allen Menschen gleich gut geht und eine gerechtere Verteilung der Güter wichtig ist“, meinte der Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, der den „Jungköchen“ einen Besuch abstattete.