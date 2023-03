Simmeringer Schülerhilfe eröffnet neuen Standort

Kürzlich fand die Eröffnung des neuen Standortes der Schülerhilfe in der Simmeringer Hauptstraße 177 statt. Das Angebot ist breit gefächert und bietet Lernunterstützung in allen Unterrichtsfächern, und zwar für alle Altersgruppen und Schulstufen. Gerade nach der langen Zeit des Distance-Learnings ist es wichtig, die Kinder wieder vor Ort betreuen zu können und ihnen bei ihren Lernschwächen zu helfen. Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Ramona Miletic und Bezirksrätin Susanna Kokoll waren vor Ort und besichtigten die neuen Räumlichkeiten und waren begeistert: „Es ist mir eine große Freude, dass der neue Standort mehr Kapazität für Schülern bietet und das Konzept des Einzelunterrichts in kleinen Gruppen umgesetzt wird“, betont Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.