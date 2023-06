„Sisters Festival“: Frauen-Bands lassen es krachen!

Der Countdown läuft für Wiens erstes großes Frauenrockfestival in der Arena (St. Marx): Fünf nationale und internationale Frauen-Acts wollen beim „Sisters Festival“ am 7. Juli unter freiem Himmel für Stimmung sorgen.



Das Festival ist ein völlig neues Format in der österreichischen Musiklandschaft. Hauptacts sind die amerikanischen Szene-Lieblinge Coco Rosie. Zuvor fegen die irische Sängerin Amy Montgomery, die lässige Austroband Dives und die Floridsdorferin Aygyul über die Bühne. Für eine fetzige Aftershow ist DJ Marsha Dabelka zuständig.

Infos zu Frauenthemen

Das „Sisters Festival“ soll aber auch für Sichtbarkeit hinter der Bühne sorgen. So ist die lokale Crew weiblich. Denn bei dem Landstraßer „Female Empowerment“ geht es ums große Ganze: Deshalb gibt es zur Musik von Frauen auch Info-Möglichkeiten über Feminismus bis zum Arbeitsrecht sowie eine Fotoausstellung über österreichische Pionierinnen. Infos: www.sistersofmusic.com