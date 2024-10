So begeistert man: Barmherzige Brüder machen es vor!

Die Barmherzigen Brüder Österreich haben beim diesjährigen EUCUSA Award einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Die Einrichtung wurde für ihre exzellente Mitarbeiterorientierung ausgezeichnet.

Mit rund 30 Einrichtungen und 8.000 Mitarbeitenden zählen die Barmherzigen Brüder zu den größten und bekanntesten Betreuungseinrichtungen in Österreich. Ihr Angebot umfasst Alten- und Pflegeheime, Therapiestationen und Apotheken. Inspiriert vom Motto ihres Ordensgründers – „Gutes tun und es gut tun“ – setzen sich die Barmherzigen Brüder für die Betreuung aller Menschen ein, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht oder sozialem Status.

Ein Zeichen für Mitarbeiterorientierung

Im Rahmen der 20. Sommergespräche der EUCUSA in der Urania Wien wurde der Award an die Barmherzigen Brüder verliehen. Der Preis wird an Unternehmen vergeben, die sich durch besondere Mitarbeiter- oder Kundenorientierung auszeichnen. Die Voraussetzung für die Auszeichnung ist ein überdurchschnittliches Gesamtergebnis in einer EUCUSA-Befragung. Die bereits sechste Mitarbeiterbefragung, die im Jahr 2024 durchgeführt wurde, bestätigte erneut die langjährige hohe Mitarbeiterorientierung der Einrichtung.