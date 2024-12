So gut klingt Hilfe im Orthopädischen Spital Speising

Mit einem klassischen Konzert sammelte die Binzenz Gruppe im Orthopädischen Sital Speising in Hietzing Geld um die Versorgung unversicherter Patienten zu unterstützen – mit großem Erfolg.

Zigtausende Menschen in Österreich sind nicht krankenversichert und können sich keine ausreichende Gesundheitsversorgung leisten. Die Vinzenz Kliniken Wien engagieren sich darin, diesen Menschen eine kompetente und umfassende fachärztliche Begutachtung und Behandlung angedeihen zu lassen. Doch dafür braucht es Unterstützung.

Mit der Teilnahme am Benefizkonzert der “Sinfonia Academica” konnte man dabei helfen, vielen unversicherten Menschen eine fachärztliche Betreuung in den Ambulanzen der Wiener Fachkliniken der Vinzenz Gruppe anzubieten – und das Ergebnis konnte sich hören lassen.

8.000 Euro erspielt

Knapp 200 Gäste erlebten einen wunderschönen Konzertabend unter der Leitung von Chefdirigent Michal Juraszek und Vorstandsvorsitzender Dr. Martha Krumpl-Ströher im Orthopädisches Spital Speising.

“Wir freuen uns sehr, dass dieses Benefizkonzert zugunsten unversicherter Patienten, die sich keine Gesundheitsversorgung leisten können, ein echter Erfolg war und uns insgesamt 8.000 Euro an Spenden einbrachte!”, so Krumpl-Ströher.

Mit den Spenden kann die ambulante Betreuung vieler Patienten in Not in den fünf Spitälern der Vinzenz Kliniken Wien gesichert werden. Am Konzertabend wurde übrigens durch die Geschäftsführer der Vinzenz Kliniken Wien auch der neue Verein vinzentina vorgestellt, über den künftig die Sozial- und Gesundheitsprojekte abgewickelt werden.

Alle weiteren Infos unter www.vinzenzgruppe.at