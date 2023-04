So wird die Nachbarschaft aktiv mitgestaltet

Das neue Handbuch der Gebietsbetreuung mit dem Namen „Do It Together Stadt – Edition 1150 Reindorf und Sechshaus“ steht in den Startlöchern.

Ab ­sofort kann der Buch-Ratgeber für mehr Mitgestaltung im Grätzel gratis herunter­geladen werden (siehe Link unten), ab 19. April ist das Buch während der Betriebszeiten gratis abholbar. Wo? Im GB*-Stadtteilbüro in der Sechshauser Straße 23 im 15. Bezirk.

Gut vernetzt

Das Handbuch zeigt Beispiele gelungener Nachbarschaftsinitiativen, gibt praktische Anleitungen und handfeste Tipps für Bewohner. „Viele Menschen begeistern uns täglich aufs Neue mit ihren Ideen und Aktionen für eine lebenswerte Wohnumgebung. Unsere Teams haben immer ein offenes Ohr und sind gut vernetzt“, betont GB*-Projektleiter Daniel Dutkowski. „Jede und jeder Einzelne kann beitragen, das eigene Grätzl noch lebens- und liebenswerter zu machen“, so Stadträtin Gaal.

http://www.­gbstern.at/doittogether