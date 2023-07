So schläft man auch in den heißen Sommernächten gut

Es ist Sommer und auf eine Hitzewelle folgt die nächste. Die Nächte sind heiß, kein Windhauch dringt durch das geöffnete Fenster und der Ventilator bringt auch keine Abkühlung. Man findet keinen Schlaf und wälzt sich unruhig hin und her. Doch es gibt „Rezepte“ auch bei fast tropischen Temperaturen erholsamen Schlaf zu finden.

Im Augenblick zeigt sich die warme Jahreszeit von ihrer heißesten Seite. Gerade des Nächtens für viele ein Problem. „Die Temperatur ist ein sehr wichtiger Faktor für unsere Erholung und liegt idealerweise zwischen 16 und 20 Grad im Schlafzimmer. Ein kühler Raum macht es leichter, die eigene Körperkerntemperatur zu senken. Und genau das wollen wir abends erreichen, denn Studien haben gezeigt, dass durch ein leichtes Herabsenken bestimmte Hormone im Gehirn freigesetzt werden, die das Ein- und Durchschlafen erleichtern. Ist die Umgebung zu warm, heizt unser Körper hingegen weiter auf“, erklärt Theresa Schnorbach, Schlafwissenschaftlerin und Psychologin bei Emma – The Sleep Company. Daher gibt einige nützliche Tipps, wie man in heißen Sommernächten zu Hause einen kühlen Kopf bewahren und erholsamen Schlaf finden.

Baumwolle ist zweifellos die am besten geeignete Faser für die Sommermonate – sowohl für Kleidung als auch für Bettwäsche. Baumwolle ist ein natürlicher Stoff, der die Haut atmen lässt und den Schweiß absorbiert. Man sollte daran denken, dass es nicht nur auf die Faser ankommt, sondern auch auf die Farben, die Sie in Ihrem Schlafzimmer verwenden. Weiß wirkt kühl, aber man auch helle Farben wie Rosa, Blau oder Aquagrün in Betracht ziehen.

In tropischen Sommernächten ist eine Matratze mit guter Luftzirkulation und Feuchtigkeitsregulierung besonders wichtig. Bei Cooling Hybrid, der temperaturregulierenden Matratze des Schlafexperten EMMA, erzeugt eine innovative Technologie maximale Atmungsaktivität und die optimierte Luftdurchlässigkeit sorgt für schnellen Abtransport von Feuchtigkeit sowie Körperwärme. Auch die Wahl eines Polsters mit temperaturregulierenden Eigenschaften, wie zum Bespiel das Emma Cooling Contour Polster, unterstützt erholsamen Schlaf. Es passt sich nicht nur perfekt an die Form des Kopfes an, sondern hilft auch, die Schlaftemperatur zu regulieren, und sorgt so für eine angenehme Nacht.