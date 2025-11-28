Bezirksvorsteher-Stellvertreter Robert Zöchling strich bei seiner Begrüßung im Festsaal des Amtshauses die Wichtigkeit einer guten Nahversorgung für die Qualität eines Wohnbezirkes hervor: „Ich lebe jetzt seit 35 Jahren im Bezirk und bin stolz, dass es Menschen wie euch hier gibt, die dafür sorgen, dass ich nicht mehr aus dem Bezirk herausfahren muss. Ich bekomme hier alles, was ich brauche“. Er würdigte mit diesen Worten die Preisträger des WBB-Business- und Medical-Awards 2025.

Nur die Besten

Allen voran die Preiträger der Medical-Awards: Die Auszeichnungen gingen an Dr. Peter Pokieser von der Radiologie Währing in der Währinger Straße 135, der neben seiner üblichen Tätigkeit für die Bürger besonders durch seine Schluckambulanz bekannt ist. Und auch der Chirurg Dr. Georg Bischof durfte eine Auszeichnung für das Evangelischen Krankenhauses in der Hans-Sach-Gasse übernehmen. Im seit 25 Jahren im Bezirk beheimatete Spital werden bis zu 15.000 Operationen pro Jahr durchgeführt.

Ausgezeichnete Betriebe

In der Kategorie Kleinbetrieben wurden geehrt: Der Immobilienspezialist Hubert Koller von RE/MAX Real Experts als Drittplatzierter, der Juwelier Dieter Holzhammer aus der Währinger Straße wurde Zweiter. Den hervorragenden 1. Platz errangen Michael und Lucia Fritsch vom bekannten Designermodegeschäft Portofino in der Währinger Straße. Hier kann man sich mit Markenmode aus der ganzen Welt eindecken.

Im Weihnachtsstress

Bei den Mittelbetrieben landeten das Restaurant Steirerstöckl in Pötzleinsdorf am dritten, Platz, Spielwaren Heinz – zur Zeit im Weihnachtsstress gefangen – errang den zweiten und Rainer Sonnleitner mit seinem Autohaus Ford Schörg den ersten Platz in der Beliebtheit der 190.000 teilnehmenden WBB-Leser. Bei Sonnleitner werden auch alle anderen Automarken verlässlich und qualitativ hochwertig repariert.

Bei den Großbetrieben mit über 50 Beschäftigten wurde die Leser-Bewertung von der FH der Wirtschaftskammer Wien angeführt gefolgt vom WIFI mit über seinen rund 80.000 Kursteilnehmern und der BOKU mit 11.000 Studierenden und 3.000 Beschäftigten. Den Preis für das WIFI nahm Christian Faymann entgegen, der für die BOKU wurde an Gerhard Mannsberger überreicht.

Die Siegerliste

Bezirks-Medical-Award:

Radiologie Währing

Evangelisches Krankenhaus

Bezirks-Award Barrierefreiheit:

Lilla Soul Boulangerie Kleinbetriebe

Kleinbetriebe:

1. Platz: Portofino 1975

2. Platz: Juwelier Holzhammer

3. Platz: RE/MAX Experts

Mittelbetriebe:

1. Platz: Ford Schörg (R. Sonnleitner)

2. Platz: Spielwaren Heinz

3. Platz: Steirerstöckl

Großbetriebe:

1. Platz: FH Wien der WKW

2. Platz: WIFI Wien

3. Platz: Universität für Bodenkultur