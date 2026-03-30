Wenigstens Ostern bringt Optimismus in den Wiener Handel. Laut einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien schenken 77 % der Wiener zu Ostern Geschenke. Pro Kopf werden dafür im Schnitt 50 Euro ausgegeben. Daraus ergibt sich ein Gesamtumsatz von rund 62 Millionen Euro.

Umsatz-Anstieg

Das bedeutet auch einen Anstieg gegenüber den Vorjahren mit 56 Millionen Euro im Jahr 2024 und 60 Millionen Euro im Jahr 2025. Ostern etabliert sich nach Weihnachten und Geburtstagen zum drittwichtigsten Geschenkanlass.

Mehrere Branchen

Davon profitieren mehrere Bereiche. Der Spielwarenhandel erzielt derzeit 10 % seines Jahresumsatzes. Auch der Sportartikel- und Fahrradhandel verzeichnen eine erhöhte Nachfrage. Besonders gefragt sind Kinderfahrräder, Roller und Laufräder. „Mehr als 60 % der Kinderfahrräder werden im Vorfeld von Ostern verkauft“, so Sparten-Obfrau Margarete Gumprecht.

Wetter hilft mit

Für das Kaufverhalten mitverantwortlich ist das Wetter: Am wichtigsten für den Handel sind die zwei Wochen vor den Osterfeiertagen. Je später Ostern liegt und je besser zumeist das Wetter ist, umso stärker ist die Nachfrage nach Outdoor-Spielwaren. Heuer gehen Schaukeln, Rutschen, Sandspielzeug, Skateboards, Hüpfbälle, Hula-Hoops und Seifenblasen-Sets gut.