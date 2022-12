So viel kostet der Christbaum heuer in Wien

Von der heimischen Tanne bis zur dänischen Fichte – rund 400.000 Christbäume werden auch heuer wieder in Wien festlich geschmückt. Während die heimische Tanne wie bereits im Vorjahr zwischen 10 und 35 Euro pro Meter kostet, ist die Blaufichte heuer etwas teurer.

Tanne beliebter

Die Preise für die Blaufichte sind dieses Jahr gestiegen. War der Laufmeter letztes Jahr noch um 8 Euro erhältlich, kann dieser heuer zwischen 10 und 25 Euro kosten. Bevorzugt wird in Wien jedenfalls die Tanne. Tannennadeln sind kräftiger in der Farbe und im Gegensatz zur Fichte, sind die Nadeln der tanne stumpfer. An insgesamt 264 Standorten sind in ganz Wien ab 12. Dezember Weihnachtsbäume erhältlich. „Mit der in Wien bestehenden Vielzahl an möglichen Christbaummarktplätzen ist vom Marktamt gewährleistet, dass ausreichend Bäume für alle Wienerinnen und Wiener angeboten werden können. Die Abdeckung des Bedarfs ist jedenfalls gesichert“, betont Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.