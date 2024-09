Urlaubsgefühle zu Hause – an jedem Tag, zu jeder Zeit

Whirlpools von Softub schaffen zu jeder Jahreszeit eine geniale Symbiose aus Badespaß, Wohlbefinden und Harmonie.

Mit dem einzigartigen Design revolutionierte Softub den Whirlpool-Markt: rund, weich, leicht und mit stylischen Accessoires ausgestattet. So wird jeder Garten und jede Dachterrasse zum ästhetischen Highlight. Dank des geringen Eigengewichts und der einfachen Installation verwandeln Sie nahezu jeden Innen- und Außenbereich zu Ihrer persönlichen Wohlfühl-Oase.

Softub Whirlpools sind robust, widerstandsfähig und so bequem wie ein Ledersofa. Darüber hinaus hat Softub auch in der Technologie-Entwicklung Standards gesetzt. Der leise und stromsparende Motor schont die Umwelt und reduziert den Energieverbrauch auf ein absolutes Minimum.

Kein Wunder also, dass Softubs in Österreich bereits Tausende Fans gefunden haben. Im großzügig gestalteten Schauraum in Klosterneuburg begeistert das herzliche Team StammkundInnen ebenso wie zukünftige stolze Softub BesitzerInnen.

Besuchen Sie die Hausmesse im Schauraum Klosterneuburg und erleben Sie die Softub Whirlpool Oase am Freitag, 11. Oktober 9:00-19:00 und Samstag, 12. Oktober 9:00-14:00 Uhr.