Sommer-Krankheiten: Sonnenbrand & schwere Beine

Wir wissen ja: Sport ist zwar gesund – kann aber auch schmerzhaft sein. Und im Urlaub lauern auch allerlei Gefahren.

Was sind eigentlich die häufigsten Sommer-Krankheiten? Dazu gibt es eine neue Statistik: Angeführt wird diese Rangliste von Reisekrankheiten aller Art – über die wahre Ursache von Seekrankheit rätseln die Wissenschaftler übrigens immer noch. Gefolgt von Sonnenbrand, der je nach Heftigkeit und Regelmäßigkeit sogar zu Hautkrebs führen kann, Sonnenstich, Sommergrippe sowie geschwollenen und schweren Beinen, ausgelöst durch eingeschränkte Venen-Aktivität. Dazu kommen oft Blasenentzündungen, weil man sich in Schwimmbecken leicht anstecken kann, und Verdauungsprobleme, weil (in manchen Ländern) gelagerte Speisen oft in der Hitze liegen.

Fußball, Radfahrer, Jogger

Anzeige

Statistiken überall – die gibt es jetzt auch zu den häufigsten Sportverletzungen, aufgeschlüsselt nach den Sportarten:

– Fußballer ziehen sich demnach am meisten Achillesehnen-, ­Meniskus- und Kreuzbandrisse zu. Das gilt nicht nur für Profis, auch für Hobbykicker.

– Radfahrer sind durch Stürze gefährdet, sie leiden aber durch die gebückte Haltung vor allem an Rücken-, Schultern- und Nackenschmerzen.

Zu wenig dehnen

– Jogger klagen wiederum über Gelenksentzündungen und Verstauchungen. Und mit zunehmendem Alter über verkürzte Bänder und Sehnen, weil zu wenig gedehnt wurde.