Sommerhitze? Cool bleiben in den Wiener Kirchen

Kardinal Christoph Schönborn lädt alle Menschen ein, sich während der heißen Monaten in den Kirchen der Erzdiözese Wien zu erfrischen. In den meisten Gotteshäusern ist es durchschnittlich 10 Grad kühler als draußen.

Die Sommerferien starten mit großer Hitze. Abkühlung bieten die zahlreichen Kirchen auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien. Die Temperaturen in vielen Gotteshäusern in Wien und dem Osten Niederösterreichs liegen derzeit durchschnittlich 10 Grad unter den Außentemperaturen.

Viele Kirchen sind den ganzen Tag lang geöffnet und laden zum Verweilen ein. Kardinal Christoph Schönborn spricht eine herzliche Einladung aus: „Wenn es in der Wohnung oder beim Stadtspaziergang zu heiß wird – setzen Sie sich doch einfach in eine Kirche! Nehmen Sie sich ein gutes Buch mit oder genießen Sie die Stille. Dem lieben Gott sind alle willkommen.“

Kurz-Urlaub mit spirituellen Impulsen

Nikolaus Haselsteiner, Leiter des Projekts „Offene Kirche“, erklärt: „800 offene Kirchen in der Erzdiözese Wien warten auf Sie. Genießen Sie ein paar Minuten Stille in historischen und daher kühlen Kirchen. Nehmen Sie sich Zeit für sich und Zeit mit Gott. Und wenn die Kirchentüre nicht sperrangelweit offensteht, zögern Sie nicht, sie zu öffnen. Meist ist die Türe ge-, aber nicht verschlossen, damit die Hitze nicht so flott eindringen kann.“

Unter dem Titel „Urlaub für die Seele“ gibt es online kurze spirituelle Impulse für den Kirchenbesuch: https://www.kirchbesuch.app/urlaub/c/0

Das Projekt „Offene Kirche“ setzt immer wieder Initiativen, um Menschen in die offenen Kirchenräume einzuladen. Alle Informationen: https://www.erzdioezese-wien.at/unit/offenekirche/home