Sommerpostler gesucht: Geld verdienen in den Ferien

Von Juni bis September 2024 können junge Menschen als Zusteller bei der Post aushelfen und sich Geld in der Ferienzeit verdienen. Sommerpostler verdienen 1.300 Euro für vier Wochen.

Bewegung an der frischen Luft und ein fixes Gehalt! Die Österreichische Post bietet über 1.500 offene Stellen als Sommerpostler an. Diese unterstützen die Stammzusteller in der Haupturlaubszeit. Sie erwarten geregelte Arbeitszeiten und ein fixes Gehalt. Sobald sie nach einer umfangreichen Einschulung gemeinsam mit erfahrenen Mitarbeitern die Tätigkeit und ihre Zustellgebiete kennen, arbeiten sie selbstständig in ihrem Rayon – jedoch stets mit einem Buddy, der ihnen telefonisch zur Seite steht und bei Fragen oder Problemen jederzeit behilflich ist.

Bonus für „Wiederkehrer“

Entsprechend der angegebenen Wohnadresse der Bewerber sucht die Post die am nächsten gelegene Zustellbasis für den Sommereinsatz. Gerne kann auch ein Wunschort angegeben werden, den die Post so gut wie möglich berücksichtigt.

Die Sommerpostler verdienen 1.300 Euro im Monat, „Wiederkehrer“ – also Personen, die bereits im Vorjahr bei der Post gejobbt haben – erhalten einen Bonus von 140 Euro. Voraussetzungen für den Ferialjob sind ein Mindestalter von 18 Jahren, gute Deutschkenntnisse sowie je nach Einsatzort ein Führerschein der Klasse B. Interessierte können sich ab sofort unter post.at/sommerjob bewerben.