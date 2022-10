Son Lux kündigen Konzert in Wien an

Schon lange kein Geheimtipp mehr: Son Lux, nicht nur von einer immer größer werdenden Fangemeinde, sondern auch von Kritikern hochgelobte Band, kommt für ein Konzert am 11. März in die Wiener Arena.

Vom Solo zum Trio

Son Lux startete als Soloprojekt des Musikers Ryan Lott im Jahr 2008. Mit Ian Chang und Rafig Bhatia wuchs Son Lux zum Trio heran. Ihre Musik lässt sich nur schwer in eine Schublade steckenaber wenn man müsste, könnte man es als eine abenteuerliche Mischung aus alternativem Pop, Rock und Elektronik beschreiben. Die Songs der Band zeichnen sich durch komplexe Arrangements, eine breite Palette von Sounds und Instrumenten und intelligente Texte aus.

Son Lux in Wien

Im Frühjahr 2023 touren Son Lux durch Europa. Am 11. Mai 2023 gastieren sie in der Arena Wien. Tickets sind via oeticket erhältlich.