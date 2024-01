Spannend: Die geheimen Unterwelten in der Sargfabrik

Der Penzinger Fotograf und Forscher Lukas Arnold lädt wieder zu einem seiner prickelnden und humorvollen Vorträge. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Spannend geht es am 27. Februar in der Sargfabrik (Goldschlagstraße 169) zu: Der Penzinger Fotograf, Forscher und Hobby-Historiker Lukas Arnold zeigt Wien von einer ganz neuen Seite – und zwar von unten! Ab 19 Uhr warten spektakuläre Bilder und spannende, mit Schmähs garnierte Geschichten. „In der Unterwelt von Wien finden sich oftmals im Verborgenen große Hallen, lange Keller­laby­rint­he oder verwinkelte Gänge, die sich auf bis zu vier Etagen tief in rund 20 Meter unter der Stadt offenbaren“, hofft der Bild-His­toriker auf rege Teilnahme.

Der Eintritt ist frei

Die Begeisterung und Faszination zur Geschichte fand Lukas Arnold schon im Volksschulalter, als er an seinen freien Nachmittagen lieber ins Museum ging als vor dem Computer oder der Spielekonsole zu sitzen. Das führte im Laufe der Jahre zu tollen Erkundungen und noch besseren Fotos. Denn: „Wissen Sie eigentlich, was die Aufschrift ,Mauerdurchbruch’ bedeutet, die unter einem Gemeindebau im 14. Bezirk zu finden ist und gespenstisch grün im Dunkeln leuchtet?“ Oder: „Es gibt einige faszinierende Orte in Penzing, die unter der Erde im Dornröschenschlaf liegen und dessen Existenz kaum wer kennt!

Wann: 27.2.2024 von 19 bis 21 Uhr

Wo: Sargfabrik, Goldschlagstraße 169

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich!

Alle Bilder: Lukas Arnold/Geheimnisvolle Wiener Unterwelt Sargfabrik