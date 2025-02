Romantik im Schauraum: Speeddating bei Stellantis &YOU

Am Abend des 13. Februar erlebten die Gäste von Stellantis &YOU Wien Triester Straße ein außergewöhnliches Event. Unter der neuen Standortleiterin Sophie Thomasitz, die erst kürzlich die Leitung des Autohauses übernommen hatte, fand eine besondere Form des Speeddatings statt.

In Zusammenarbeit mit Speeddating XXL bot das Event den Teilnehmenden die Möglichkeit, nicht nur neue Menschen, sondern auch die neuesten Automodelle kennenzulernen.

Speeddating einmal anders – Gespräche auf dem Beifahrersitz

Die Veranstaltung hob sich durch ihr außergewöhnliches Konzept vom klassischen Speeddating ab. Statt an Tischen Platz zu nehmen, trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt in den ausgestellten Fahrzeugen. Die Damen nahmen auf dem Fahrersitz Platz, während die Herren nach jeweils sechsminütigen Gesprächsrunden die Autos wechselten und sich auf den Beifahrersitz setzten.

Diese besondere Atmosphäre zwischen modernen Fahrzeugen sorgte für lockere Gespräche und half den Teilnehmenden, schnell eine Verbindung zueinander aufzubauen. Gleichzeitig bot sich die Gelegenheit, die neuesten Modelle von Stellantis hautnah zu erleben und sich in einer ungezwungenen Umgebung darüber auszutauschen.

Romantik, Freundschaften und automobile Leidenschaft

Das Event vereinte zwei Leidenschaften: die Liebe zu Autos und das Knüpfen neuer Kontakte. Während der kurzen „Dates“ ergaben sich nicht nur romantische Gespräche, sondern auch Gelegenheiten, gemeinsame Interessen wie die Faszination für Mobilität zu teilen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer schätzten die entspannte, aber zugleich dynamische Atmosphäre.

Doch das Speeddating-Event brachte nicht nur potenzielle Paare zusammen – es entstanden auch neue Freundschaften. Die Mischung aus Automobilpräsentation und zwischenmenschlichen Begegnungen machte den Abend für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Schauraum als Ort für Begegnungen

Mit diesem besonderen Event zeigte sich, dass der Schauraum von Stellantis &YOU Wien Triester Straße weit mehr ist als nur ein Ort für Fahrzeugkäufe. Die neue Ausrichtung, den Schauraum auch für gesellschaftliche und gemeinschaftliche Events zu nutzen, unterstreicht die Vision des Unternehmens: Kundinnen und Kunden sollen einzigartige Erlebnisse rund um Mobilität genießen.

Die Standortleiterin Sophie Thomasitz verfolgt das Ziel, den Schauraum verstärkt als Ort der Begegnung zu etablieren. Neben dem Verkauf von Fahrzeugen sollen hier regelmäßig Events stattfinden, die Menschen zusammenbringen und gleichzeitig die neuesten Modelle in den Mittelpunkt stellen.

Ausblick: Weitere Events geplant

Aufgrund der positiven Resonanz sind weitere Veranstaltungen dieser Art bereits in Planung. Stellantis &YOU möchte damit die Verbindung zwischen Menschen und der Welt der Mobilität weiter stärken. Ob themenbezogene Treffen, Netzwerkveranstaltungen oder unterhaltsame Erlebnisse – der Schauraum an der Triester Straße wird sich auch künftig als vielseitiger Treffpunkt präsentieren.