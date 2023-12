Spende für die Freunde bedürftiger Menschen

Markendiskonter PENNY und Haustiernahrung-Hersteller PURINA machen karitative Sache und spenden Tierfutter. Über 5 Paletten wurden jetzt übergeben.

Unter dem Motto „Weihnachten für die Tiere“ haben die beiden Unternehmen eine weihnachtliche Spende an die Gruft sowie an verschiedene Obdachlosenhäuser in Österreich geleistet, um auch Haustieren von Bedürftigen über die Feiertage zu helfen.

„Diese Initiative steht im Einklang mit unseren Grundsätzen der sozialen Verantwortung und der Fürsorge für die Gemeinschaft“, sagt Kai Pataky, Geschäftsführer von PENNY. „Haustiere sind für viele Menschen ein wesentlicher Bestandteil des Familienlebens, insbesondere während der Feiertage. Deshalb freuen wir uns sehr über diesen Schulterschluss.“

Wir sehen immer wieder, wie wichtig die Tiere für viele obdachlose Menschen sind (Klaus Schwertner)

Viele Obdachlose leben mit ihren Tieren auf der Straße, die für sie mehr als nur Wegbegleiter sind; sie sind treue Begleiter. Sie bieten ihren Besitzern Trost und Gesellschaft, was besonders auf der Straße von unschätzbarem Wert ist. Doch die Herausforderungen für obdachlose Tierhalter:innen sind enorm. Sie stehen vor der schwierigen Aufgabe, sowohl für sich selbst als auch für ihre Tiere Nahrung und Schutz zu finden. Deshalb haben PENNY und PURINA entschieden, gemeinsam die Gruft der Caritas in Wien sowie verschiedene Obdachlosenhäuser in Österreich zu unterstützen.

1.500 Kilo Tierfutter gespendet

Die Spendenaktion hat es ermöglicht, knappe 1.500 Kilogramm an Tierfutter an die Caritas zu übergeben. Diese Spende wird eine wesentliche Unterstützung für Tierbesitzer sein, die in schwierigen Zeiten leben, und bietet ihren treuen Gefährten über die Feiertage eine wohlverdiente Mahlzeit.

„Die besondere Kraft einer Mensch-Tier-Beziehung kann sich sowohl auf die körperliche Gesundheit wie auch das seelische Wohlbefinden der Menschen positiv auswirken. Die Caritas-Obdachloseneinrichtung Gruft bietet Menschen in Not und ihren treuen Weggefährten einen Zufluchtsort, Aufenthalts- und Waschmöglichkeiten, warme Mahlzeiten und ein offenes Ohr an. Das gelingt aber nur durch Geld- und Sachspenden, weshalb wir die Einrichtung sehr gerne mit einer Futterspende unterstützen“, sagt Marius Baumeister, Business Executive Officer bei Nestlé PURINA Österreich.

„Wir sehen immer wieder, wie wichtig die Tiere für viele obdachlose Menschen sind, oft sind sie der letzte soziale Kontakt, der ihnen noch geblieben ist. Für unsere Klient*innen ist es eine schöne Weihnachtsfreude, wenn sie ihre tierischen Weggefährten mit dieser Spende beschenken können.“, so Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien.

Mehr Infos gibt’s auf www.penny.at