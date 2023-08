Ein unvergesslicher Tag in der Wiener Staatsoper

Die Wiener Staatsoper, ein weltbekanntes Juwel der Kultur und der Musik, öffnet ihre Türen am 3. September für ein außergewöhnliches Erlebnis, das sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gleichermaßen spannend ist.

Ein Blick hinter die Kulissen dieses beeindruckenden Opernhauses verspricht ein unvergessliches Abenteuer, das Sie in die faszinierende Welt der Oper entführt.

Freier Eintritt!

An zwei verschiedenen Beginnzeiten, um 14 Uhr und 17:30 Uhr, haben Sie die Möglichkeit, an dieser einzigartigen Veranstaltung teilzunehmen. Und das Beste daran? Der Eintritt ist kostenlos! Die Vorab-Zählkarten für beide timeslots sind zwar bereits alle vergeben, es gibt jedoch am Veranstaltungstag vor Ort selbst noch ein größeres Kontingent an Tickets. Ein spontaner Ausflug in die Welt der Musik und der Theaterkunst ist also problemlos möglich.

Ein Blick hinter die Kulissen

Während Ihres Besuchs haben Sie nicht nur die Möglichkeit, die beeindruckende Architektur und die historische Bedeutung der Wiener Staatsoper zu bewundern, sondern Sie erhalten auch einen faszinierenden Einblick hinter die Kulissen. Erfahren Sie, wie eine Opernproduktion von der Idee bis zur Aufführung entsteht, lernen Sie die verschiedenen Bühnenbilder kennen und erfahren Sie mehr über die Kostüme, die Lichttechnik und die Geheimnisse der Inszenierung.

Für Groß und Klein!

Doch das ist noch nicht alles – das Programm ist so gestaltet, dass es sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gleichermaßen fesselnd ist. Während die Erwachsenen in die Welt der Oper eintauchen, können die jüngeren Besucher an interaktiven Workshops und Aktivitäten teilnehmen, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Erlebnisse ermöglichen es Kindern, auf spielerische Weise die Magie der Oper zu entdecken und ihr kreatives Potenzial zu entfalten.