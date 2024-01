Stadt warnt vor Eislaufen auf Naturgewässern

Auch wenn die Verlockung groß sein mag: Das Eislaufen auf Naturgewässern ist auch bei dickeren Eisflächen als derzeit ein großes Risiko und lebensgefährlich! Besonders kritisch sind Gewässer mit eisfreien Stellen sowie Gewässer mit Strömungen.

Das Risiko ist unberechenbar

Die Stadt, Fachabteilung Wiener Gewässer, warnt daher ausdrücklich vor dem Betreten der Eisflächen. Gerade die Alte Donau weist durch ihre warmen Grundwasserströmungen eine besonders unberechenbare Eisstärke auf: „Auch, wenn das Eislaufen auf Naturgewässern sehr reizvoll ist – die Gefahr, auf Natureis einzubrechen, ist groß. Die Eisbildung auf Naturgewässern ist sehr schwer einzuschätzen, da sie nicht nur von der Lufttemperatur, sondern auch von Grundwasserströmungen und anderen Faktoren abhängig ist“, warnt Gerald Loew, Leiter der Fachabteilung Wiener Gewässer (MA 45).

Grundwasserströmungen als Gefahr

Stehende Gewässer wie die Alte Donau und die Neue Donau werden hauptsächlich durch Grundwasserzuflüsse gespeist. Unabhängig von der Lufttemperatur, also auch bei extrem kaltem Wetter, ist dieses Grundwasser durchschnittlich rund sieben Grad Celsius warm. Es strömt an den verschiedensten Stellen in die Gewässer ein. Durch die Erwärmung von unten ist die Eisdecke deshalb an diesen Stellen besonders dünn. Weitere Gefahren stellen Wasserspiegelschwankungen sowie offene Stellen im Eis unter Brücken und bei Pfeilern dar. Ein Unfall kann lebensbedrohlich sein: Die Alte Donau ist bis zu vier Meter, die Neue Donau bis zu sieben Meter tief.

Wo das Eislaufen sicher ist

Ein sicheres Vergnügen bieten die Eislaufplätze und der beliebte Wiener Eistraum am Rathausplatz, letzterer ist von 19. Jänner bis 3. März geöffnet.

Infos zum Wiener Eistraum hier und Infos zu den Eislaufplätzen hier.