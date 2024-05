Donaustadt: Ein neuer Badeplatz mit Wow-Effekt

Die Donauinsel und die Ufer der Neuen Donau sind ein Bade-Paradies. Aktuell entsteht in der Kaisermühlenbucht am linken Donaudamm ein großzügiger Sandstrand, der Arena Beach, der dank schattenspendender Bäume und Flachwasserzone besonders für Familien mit Kindern geeignet ist.

Durch den Arena Beach erhält die Kaisermühlenbucht ein komplett neues Aussehen. Und schon bald heißt es hier: Sonnen, planschen und baden auf 1.100 Quadratmetern Sandstrand! Ab Mitte Mai kann in die Badesaison 2024 gestartet werden.

Sandstrand mit Flachwasserzone

„Im Zuge der Umgestaltungsarbeiten wird die Bucht mit insgesamt 4.000 Kubikmetern an Material aufgeschüttet“, berichtet Gerald Loew, Leiter der Fachabteilung Wiener Gewässer. Der Sand wird so in die Bucht eingebracht, dass ein leichtes Gefälle Richtung Neue Donau entsteht. Das Ergebnis ist eine Flachwasserzone, die den Wassereinstieg für die Badegäste deutlich vereinfachen wird

Arena-Terrassen mit Bäumen

Vom Rücken des Kaisermühlendammes führen insgesamt acht Etagen mit einer Breite von 2,40 Metern etappenweise zum neuen Arena Beach hinab. Diese begrünten „Arena-Terrassen“ dienen den Badegästen als gemütliche Sitz- und Liegeflächen. Für zusätzliche Schattenplätze entlang der Terrassen sorgen dreißig neue Bäume, darunter hitzetolerante Feldahorne, Ölweiden und Blumeneschen.

Neue Attraktion für Familien

„Während in anderen Bundesländern Gewässerzugänge privatisiert werden, öffnen und attraktivieren wir Uferzugänge“, ist die für die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima stolz. „Die Gestaltung eines weiteren Badebereichs hier am Arena Beach mit freiem öffentlichen Zugang ist eine großartige Idee und bildet sicher einen weiteren Attraktionspunkt für Familien in der Donaustadt“, freut sich auch der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

CopaBeach und Pirat Bucht geöffnet

Ab Mitte des Monats wird der Arena Beach für Badegäste geöffnet. Bereits jetzt startklar ist der CopaBeach, der in den letzten Jahren rundum erneut wurde und die Pirat Bucht, die als familientauglicher Sandstrand dient. Auf der anderen Seite der Neuen Donau wird derzeit die ‚Sunken City‘ komplett umgestaltet – mit vielen konsumfreien Zonen und Sportmöglichkeiten.