Stadtadler fliegen bald noch viel höher hinaus!

So viel Wien gab es im rot-weiß-roten Ski-Kader noch nie: Gleich vier Stadtadler wurden für den Nationalkader nominiert. Aus Skisprung-Sicht historisch.

Das geht bei den Wiener Stadtadler runter wie Olivenöl: Die beiden 16-jährigen Wienerinnen Meghann Wadsak und Sara Pokorny, die bisher schon Kaderstatus hatten, bekommen ab sofort zwei weitere Wiener als Kaderkollegen: Fabian Plank (16) und Thomas Benedik (16) tragen ab der neuen Saison ganz offiziell Rot-Weiß-Rot und sind Mitglieder des nationalen Skisprung-Kaders.

Freude beim Stadtadler-Chef

„Wir freuen uns natürlich extrem mit unseren vier Überfliegern“, sagt Stadtadler-Vorsitzender Florian Danner. „Meghann, Sara, Fabian und Thomas haben sich zu echten Vorbildern für unsere jüngeren Mädchen und Burschen entwickelt. Wie viel Einsatz, Fleiß und Disziplin dahinter steckt, sehen die Wenigsten – besonders unter den erschwerten Bedingungen in Wien, weil sie die einzigen Kader-Athleten in ganz Österreich sind, die keine eigene Schanze in ihrem Heimatbundesland haben“, spart er nicht mit leichter Kritik.

Großes Interesse, weite Anreise

Und recht hat Danner: Denn der jahrelange Kampf der Stadtadler um eine Nachwuchs-Mattenschanze im Ganzjahresbetrieb geht weiter. Derzeit fahren die Trainerinnen und Trainer jedes Wochenende mindestens 100 Kilometer entweder in die Steiermark, nach Oberösterreich, Salzburg oder Kärnten zur nächsten Schanze. Eine Zumutung, dabei ist das Interesse am Skispringen in Wien riesig. Erst im Winter haben mehr als 400 Kinder auf einer aufgebauten Mini-Schanze im Ernst Happel-Stadion Skispringen ausprobiert. Aber Danner & Co versprechen: “Wir geben im Sinne unserer Athleten nicht auf!”