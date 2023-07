Stadthalle: Großartige Highlights im heurigen Sommer!

Der Sommer wird heiß! Hip-Hop vom Wu-Tang-Clan, Rock von Deep Purple, Balladen-Pop von Sting oder Deutschrock von AnnenMayKantereit – die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, bietet im Juli und August absolute Top-Acts.

Die „25th Anniversary Tour“ führt den Wu-Tang Clan, eine der geschichtsträchtigsten Gruppe des Hip-Hop, am 11. Juli nach Wien. Nächstes Highlight ist Deep Purple. Die britische Hardrockband zählt seit 50 Jahren zu den erfolgreichsten Acts aller Zeiten. Seit dem Vorjahr mit Simon McBride an der Gitarre sind Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice und Don Airey bereit, Wien zu rocken – und zwar am 12. Juli.

Pop-Klassiker und Köln-Rock

Mit seiner gefeierten „My-Songs-Tour“ tritt Sting am 17. Juli in der Stadthalle auf. Fans dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise mit Klassikern wie „Englishman In New York“, „Every Breath You Take“, „Roxanne“ und „Message In A Bottle“ sowie viele weitere Hits freuen. Den Reigen der sommerlichen Top-Shows beschließen dann die Deutsch-Rocker AnnenMayKantereit am 31. August.

Alle Events im Überblick: www.stadthalle.com/de/events/alle-events