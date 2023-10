Start für Kombi-Impfung gegen Covid und Grippe

Derzeit läuft das österreichweite „Öffentliche Impfprogramm Influenza“. Im Auftrag der ÖGK bietet die Stadt in der Impfstelle TownTown am Thomas-Klestil-Platz im 3. Bezirk daher eine Covid/Influenza-Kombi-Impfung an. Diese Impfaktion wird ab 2. bis inklusive 24. November angeboten.

COVID-19 ist seit dem 1. Juli keine meldepflichtige Erkrankung mehr. Sie wurde in die „gesundheitliche Regelversorgung“ überführt. Das bedeutet, dass die Corona-Schutzimpfung nun vorrangig Aufgabe der niedergelassenen Ärzte ist. Darüber hinaus gibt es ein ergänzendes Impf-Angebot der Stadt. Im November ist das die oben genannte Kombi-Impfung.

Achtung: Impfstoffmenge ist begrenzt!

Aufgrund der begrenzten Impfstoffmengen stehen für diese Aktion 3.625 Impftermine zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es für die letzte November-Woche 1.286 Impftermine für Standard- und Auffrischungsimpfungen. Diese umfassen: Covid-19, Hepatitis A, Hepatitis B, HPV (Humane Papilloma-Viren), Masern-Mumps-Röteln (MMR), Meningokokken-Meningitis, Pneumokokken, Poliomyelitis („Kinderlähmung“), FSME („Zecken-Impfung“) und Mpox (Affenpocken).

Unbedingt vorab Termin buchen

Die Anmeldung zur Kombi-Impfung kann entweder online über impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon unter der Nummer 1450 erfolgen. Alle Interessenten werden ausdrücklich gebeten, unbedingt vorab einen Termin zu buchen, da ansonsten lange Wartezeiten zu erwarten sind und ohne Termin eine Verabreichung der Impfung nicht garantiert werden kann. Die Impfstelle TownTown ist von montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die Kombi-Impfung kostet 7 Euro.