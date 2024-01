Start fürs Eisparadies mitten in der Stadt

Morgen, am 19. Jänner, startet der Wiener Eistraum in seine bereits 29. Saison. Insgesamt 45 Tage lang können Besucher dann vor dem Rathaus auf über 9.000 m² wieder eisiges Vergnügen auf zwei Ebenen erleben.

Auf einer beeindruckenden Eisfläche mitten in der Stadt können alle Eislaufbegeisterten so richtig in Fahrt kommen. Die Besucher erwartet eine Eislandschaft, die sich über vier großflächige Bereiche erstreckt. Eine spezielle Attraktion bildet der „Sky-Rink“, ein über eine Rampe erreichbarer Eislaufplatz auf „zweiter Etage“. Dieser macht das Winterparadies zwischen Rathaus und Burgtheater zu einer weltweit einzigartigen Attraktion.

Gratis Üben für Anfänger

Für Eislaufanfänger jeden Alters gibt es in der nördlichen Parkhälfte eine zusätzliche Übungsfläche, die knapp 550 Quadratmeter umfasst und von allen Gästen kostenlos betreten werden kann. Sie hat werktags von 10 bis 16 Uhr und an Wochenenden ganztägig geöffnet.

Insgesamt neun Eisstockbahnen

Die kostenlose Übungsfläche verwandelt sich werktags ab 17 Uhr wieder in einen Ort fürs gemeinsame Eisstockschießen. Insgesamt acht Eisstockbahnen stehen nebeneinander zur Ausübung dieses traditionellen und vergnüglichen Gruppensports zur Verfügung. Unweit entfernt wird im Rathauspark eine einzelne, neunte Bahn aufgebaut, die zusammen mit einem Chalet für private Feiern und Firmen Incentives gemietet werden kann. Alle Eisstockbahnen müssen vorab im Online-Shop auf www.wienereistraum.com gebucht werden.

Eröffnungsshow und 50% Ermäßigung

Am Freitag wird der Wiener Eistraum um 19 Uhr mit einer Show eröffnet. Die neue Rathausbeleuchtung wird dabei eine tragende Rolle spielen. Am Eröffnungstag selbst ist der Eintritt von 19 bis 22 Uhr um 50% ermäßigt.