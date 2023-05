Denglerpark: Aufbruch in eine klimafitte Zukunft

In der ganzen Stadt werden unsere Parks rundum erneuert – so auch in Floridsdorf. Mit dem Spatenstich im Denglerpark erfolgte der Startschuss für dessen klimafitte Umgestaltung.

Der knapp 20.000 m² große Park wird bis zum Winter 2023 unter anderem mit zusätzlichen Bäumen und neuen Freizeitangeboten bereichert.

Beteiligung

„Einladende Grünoasen im unmittelbaren Lebensumfeld erhöhen die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener deutlich. Deshalb haben wir uns vorgenommen, nicht nur die Anzahl der Parks in Wien zu erhöhen, sondern sie noch attraktiver zu machen“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Zehn neue Bäume, darunter Kaiserlinden und Tulpenbäume, werden gepflanzt, um mehr Schatten und Abkühlung zu bieten. Farbenfrohe Stauden- und Gräserbeete sowie Strauchgruppen bringen zusätzliches Grün.

Der Umgestaltung ging eine groß angelegte Umfrage voraus, wie Bezirksvorsteher Georg Papai erklärt: „Es war mir wichtig, die Anrainerinnen und Anrainer zu befragen, denn wer kennt diesen Park besser als die, die ihn regelmäßig besuchen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Ansprüche an den Park äußerst vielfältig sind. Sie gehen vom bloßen Durchqueren bis zum stundenlangen Verweilen, mit Hund, mit Kind oder auch alleine.“

Auch der Denglerparkteich wird umfassend saniert und erhält neue Aufenthaltsbereiche direkt am Wasser. Für die kleinsten Parkbesucher werden neue Spielgeräte wie etwa ein Spielboot angeschafft. Sportlerinnen und Sportler dürfen sich auf eine neue Calisthenics-Anlage, Tischtennistische und Fitnessgeräte freuen. Die Hundezone bleibt erhalten, Wurzelstöcke und Baumstämme werden hier für Abwechslung bei der Gassirunde sorgen.