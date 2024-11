Adventbeginn bei Staud’s: Gutes tun mit jedem Punsch

Kling Glöcklein, klingelingeling… Bei Staud’s Pavillon am Brunnenmarkt zieht die vorweihnachtliche Magie ein. Am Samstag, den 30. November, lädt Staud’s zur offiziellen Einstimmung in die Adventzeit ein – ein Fest, das alle Sinne anspricht.

Punsch für den guten Zweck

Ein Highlight des Events sind die feinen Punschkreationen, die Staud’s eigens für diesen Anlass serviert. Doch der Genuss hat nicht nur einen kulinarischen Wert: Jeder getrunkene Punsch unterstützt karitative Organisationen aus dem Ottakringer Grätzel. So verbindet sich weihnachtliche Gemütlichkeit mit sozialem Engagement – eine wunderbare Gelegenheit, Gutes zu tun.

Gewinnchance: Staud’s Adventkalender

Wer einen der begehrten Staud’s Adventkalender ergattern möchte, hat ebenfalls Grund zur Freude. Vor dem Pavillon steht ein Riesen-Adventkalender, der zum kreativen Mitmachen einlädt. Einfach ein Foto davon machen, auf Instagram hochladen und am Gewinnspiel teilnehmen. Dieses Jahr wartet sogar eine eigene Fotobox auf die Besucher, um die perfekten Schnappschüsse zu ermöglichen.

Wann und wo?

Das Event findet am Samstag, den 30. November 2024, von 9 bis 14 Uhr statt. Der stimmungsvolle Treffpunkt ist der Staud’s Pavillon am Brunnenmarkt, Ecke Brunnengasse/Schellhammergasse in Ottakring.